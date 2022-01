Geschreven door Idse Geurts 14 jan 2022 om 09:01

David Neres vertrekt bij Ajax. Nadat er de afgelopen week al meerdere geruchten rondgingen, is de kogel nu door de kerk. De Braziliaan maakt een transfer naar Shakhtar Donetsk. Ajax ontvangt een transfersom van 12 miljoen euro. Dit bedrag kan echter via variabelen nog oplopen naar 16 miljoen euro. Neres had nog een contract tot 2023 in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax maakt dus vrijwel geen winst op de vleugelaanvaller. In 2017 kwam Neres over van Sao Paolo FC voor 12 miljoen euro. Dit bedrag is uiteindelijk nog opgelopen naar 15 miljoen euro. Ajax had in het verleden een hogere transfersom voor Neres kunnen ontvangen. Na het seizoen 2018/2019 waren meerdere clubs bereid om tussen de 40 en 50 miljoen euro neer te leggen. Overmars zal zich dus waarschijnlijk wel achter zijn oren krabben.

Uiteindelijk speelde Neres 180 officiƫle wedstrijden voor Ajax. Hierin was de Braziliaan goed voor 47 doelpunten. Ook de prijzenkast van Neres is behoorlijk gespekt bij Ajax. In 2019 en 2021 won de buitenspeler zowel het landskampioenschap als de KNVB Beker.