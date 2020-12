Geschreven door Jessica Westdijk 17 dec 2020 om 10:12

De ziekenboeg bij Ajax is de afgelopen weken voller en voller geraakt. Mogelijk keert een aantal spelers voor de winterstop nog terug, maar voor David Neres is dat in ieder geval niet het geval.

De Braziliaan werd vorig jaar lange tijd geplaagd door een meniscusblessure en staat nu aan de kant met een enkelblessure, die hij opliep tegen Liverpool. “Voortschrijdend inzicht is dat hij niet meer beschikbaar zal zijn dit jaar. Ik hoop dat we hem in januari wel snel terug hebben”, zei Ten Hag na afloop van Ajax – FC Utrecht tegen de pers.

Voor Ajax staat dit weekend nog een duel met ADO Den Haag op het programma en vervolgens midweeks nog een duel met Willem II. Daarna start de winterstop. Op 10 januari is PSV vervolgens de eerste tegenstander.