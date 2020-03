Geschreven door Jessica Westdijk 01 mrt 2020 om 11:03

David Neres is blij met de komst van Antony naar Ajax, zo vertelt hij aan Globo Esporte. De aanvaller komt aankomende zomer over van Sao Paulo.

“Ik weet dat Antony een veelbelovende speler is met veel kwaliteiten, daarom heeft Ajax hem gehaald”, aldus Neres. De Ajacied kijkt nog geregeld een wedstrijd van Sao Paulo, want ook hij komt bij die club vandaan. Daarom voelt hij dan ook al meteen een band met Antony.

“Hij (Antony, red.) volgt hetzelfde pad als ik en laat zien hoe goed de basis is bij São Paulo. Voetballers zijn klaar voor professionaliteit en São Paulo is goed voor hun ontwikkeling. Ik wens Antony veel geluk en ik zal hem helpen met alles wat hij nodig heeft hier in Nederland”, sluit Neres af. Dat Neres aangeeft Antony te gaan helpen, is wellicht ook een subtiele hint dat Neres zelf nog een jaartje bij Ajax blijft. Hij ligt in Amsterdam nog tot medio 2023 vast.