'Newcastle grijpt in en stalt ex-Ajax-target bij andere huurclub'

De huurperiode van Antonio Cordero bij KVC Westerlo is voortijdig beëindigd. De Spaanse vleugelaanvaller, die afgelopen zomer voor een volledig seizoen werd gehuurd van Newcastle United, verlaat het Kuipje al na een halfjaar, zo meldt Voetbalprimeur .

Voor zowel speler als club is het verblijf in België een teleurstelling gebleken. Cordero kwam in de eerste seizoenshelft slechts zeven keer in actie, telkens als invaller, en bleef zonder goals of assists. Daarmee wist hij zijn eerdere reputatie niet waar te maken. Afgelopen seizoen werd de voormalig smaakmaker van Málaga nog gelinkt aan grote clubs zoals Ajax, FC Barcelona en Real Madrid, links die destijds breed werden uitgemeten door onder meer Fabrizio Romano.

Na zijn transfervrije overstap naar Newcastle United belandde Cordero direct in België, maar nu is besloten dat hij zijn ontwikkeling elders voortzet. Hoewel Newcastle hem terughaalt, blijft hij niet in Engeland. De club verhuurt hem per direct opnieuw, ditmaal aan Cádiz CF, dat uitkomt in de Segunda División van Spanje.

De snelle buitenspeler staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Newcastle United. Daarvoor doorliep hij de jeugdopleidingen van Málaga en San Félix en maakte hij indruk bij Spanje Onder 19, onder meer tijdens het EK.