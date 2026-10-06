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'Newcastle United pakt door en wil na Steur nog een Ajax-speler'

Rik Engelbertink
Sean Steur in het veld tegen West Bromwich Albion
Sean Steur in het veld tegen West Bromwich Albion Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman staat in de belangstelling van Newcastle United. Zij kochten Sean Steur deze zomer en zijn manier van spelen bevalt. De Engelsen willen nu nogmaals toeslaan bij Ajax.

Dat schrijft het regionale medium Chronicle Live. Afgelopen zomer werd Steur al overgenomen van Ajax. De club aan de Tyne betaalde 25 miljoen euro voor de achttienjarige middenvelder. Chronicle Live weet te melden dat Newcastle nu een nieuwe centrale verdediger aan wil schaffen. 

Bouwman heeft dezelfde zaakwaarnemer heeft als Newcastle-trainer Matthias Jaissle, wat het contact versoepelt. Fabian Schär is inmiddels 34 en is aan vervanging toe. Bouwman ligt in Amsterdam tot 2030 vast en vertegenwoordigt momenteel een waarde van acht miljoen euro volgens Transfermarkt. 

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