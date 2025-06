Nick Hengelman over Ajax-tijd: "Een leuke vraag voor Triviant"

"Van alle clubs waar ik speelde, zijn er maar twee waar ik niet zelf contact mee heb gezocht", blikt hij terug op de website van de Telegraaf. "Ooit zei een van mijn zaakwaarnemers dat er geen club voor me was. Ik ben zelf gaan bellen en kon bij een paar clubs terecht. Ik belde iedereen op, ook Edwin van der Sar. Drie weken later kon ik bij Jong Ajax aan de slag. Ik was de laatste speler die de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax maakte, een leuke vraag voor Triviant”, lacht Hengelman, die met veel bekende spelers heeft samengespeeld in het verleden.

"Ik heb een fantastische tijd gehad en in Zuid-Afrika en Bulgarije op het veld gestaan. Ik maakte deel uit van selecties met spelers als Bryan Ruiz, Ryan Gravenberch en Wilfried Bony. Ik zat vaak op de bank, maar heb toch ruim honderd wedstrijden gespeeld", vervolgt de voormalig Ajacied, die inmiddels geniet van het leven. "Ik ben net terug met de familie van een vakantie in Amerika en Mexico. Die vrijheid had je als profvoetballer niet. Ik schrijf verder columns, werk aan een audio-boek en zit in podcasts. Ik ben actief op veel fronten.”