Nick Olij zag Ajax-transfer afketsen: "Dat was al zo ver..."

Nick Olij stond een kleine twee jaar geleden nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Maurice Steijn wilde de doelman meenemen van Sparta Rotterdam, maar in Amsterdam werden andere keuzes gemaakt.

"Op een gegeven moment wordt Maurice hoofdtrainer bij Ajax. Toen is er contact geweest met Ajax en dat was zo ver dat de keuze tussen mij en Diant Ramaj ging. Ze maakten de keuze voor Ramaj", onthult Olij bij Rondo op Ziggo Sport. "Tuurlijk heb je daarom teleurstelling, dat lijkt me wel duidelijk. Maar het leven gaat heel simpel gezegd weer door."

Afgelopen zomer werd de keeper van Sparta Rotterdam in verband gebracht met Feyenoord en PSV. Olij blijft dromen van een transfer naar een Nederlandse topclub. "Het is niet dat als een club komt en het gaat niet door, dat het niet meer gaat gebeuren. Dat was eigenlijk mijn persoonlijke doelstelling die ik toen had: het gebeurt nu niet, dan zorg ik dat het jaar erna het nog beter is. Misschien dat het dan nog beter is, maar dat gebeurde niet."

Olij wil komende zomer graag een stap maken. "Uiteindelijk ben je als speler ambitieus en je wil het hoogst haalbare. Het gebeurt niet, dus dan kan je twee dingen doen. Of je gaat bij de pakken neerzitten of je gaat gewoon door. Ik denk dat ik op dit moment het niveau laat zien wat ik moet laten zien. Uiteindelijk gaan we wel richting de zomer kijken wat er wel of niet gaat gebeuren", besluit hij.