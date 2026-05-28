2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."

Nick Viergever
Nick Viergever Foto: © Pro Shots

Nick Viergever heeft zijn laatste wedstrijd in dienst van FC Utrecht gespeeld. De 36-jarige oud-speler van Ajax hoopte zelf nog langer door te gaan bij de Domstedelingen, maar de club heeft besloten om de samenwerking te beëindigen.

Viergever voerde gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam over een mogelijk verlengd verblijf, maar dat leidde niet tot een akkoord. "Uiteindelijk heeft FC Utrecht de knoop doorgehakt dat ze verder gaan zonder mij. Ze gaven aan een andere kant op te willen", vertelt Viergever. "Ik voel mij daar goed bij. Ik weet dat ik hier altijd kan terugkomen in een andere rol."

Een droomtransfer naar Real Madrid, tot teleurstelling van zijn kinderen, zit er waarschijnlijk niet meer in. Toch is de routinier nog niet van plan om te stoppen met voetballen. Een nieuwe club heeft hij echter nog niet gevonden. "Ik wil nog graag voetballen. Ik ben fit en vind het spelletje nog veel te leuk", stelt hij bij RTV Utrecht.

Viergever benadrukt dat zijn volgende stap goed moet voelen, zowel sportief als persoonlijk. "Het moet goed voelen bij mijn nieuwe club. Onder andere qua ambitie. Het kan een club uit de eredivisie worden, maar ook een club uit het buitenland", gaat de verdediger verder. "Ik ga rustig wachten en gesprekken voeren. Dan gaan we zien of er net zo'n match komt als met Utrecht, waarin zowel ik als de club dezelfde drive heeft."

