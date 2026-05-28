Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Nick Viergever heeft zijn laatste wedstrijd in dienst van FC Utrecht gespeeld. De 36-jarige oud-speler van Ajax hoopte zelf nog langer door te gaan bij de Domstedelingen, maar de club heeft besloten om de samenwerking te beëindigen.
Viergever voerde gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam over een mogelijk verlengd verblijf, maar dat leidde niet tot een akkoord. "Uiteindelijk heeft FC Utrecht de knoop doorgehakt dat ze verder gaan zonder mij. Ze gaven aan een andere kant op te willen", vertelt Viergever. "Ik voel mij daar goed bij. Ik weet dat ik hier altijd kan terugkomen in een andere rol."
Een droomtransfer naar Real Madrid, tot teleurstelling van zijn kinderen, zit er waarschijnlijk niet meer in. Toch is de routinier nog niet van plan om te stoppen met voetballen. Een nieuwe club heeft hij echter nog niet gevonden. "Ik wil nog graag voetballen. Ik ben fit en vind het spelletje nog veel te leuk", stelt hij bij RTV Utrecht.
Viergever benadrukt dat zijn volgende stap goed moet voelen, zowel sportief als persoonlijk. "Het moet goed voelen bij mijn nieuwe club. Onder andere qua ambitie. Het kan een club uit de eredivisie worden, maar ook een club uit het buitenland", gaat de verdediger verder. "Ik ga rustig wachten en gesprekken voeren. Dan gaan we zien of er net zo'n match komt als met Utrecht, waarin zowel ik als de club dezelfde drive heeft."
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"
Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren
'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"
Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'