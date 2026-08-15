Nick Viergever vergelijkt: "PSV en Ajax hebben daar ook oog voor"

Nick Viergever is inmiddels 37 lentes jong, maar nog altijd actief op het hoogste niveau in Nederland. De voormalig verdediger van Ajax speelt momenteel bij PEC Zwolle en ziet in de Eredivisie wel meerdere dertigers spelen.

Viergever geeft in Voetbal International zelf aan dat ouder worden niet pijn doet. "Nee, hoor. Helemaal niet zelfs", reageert de verdediger. "37 is ook maar een getal. Hier bij PEC ben ik de oudste van de groep. Younes Namli is 32, Ryan Thomas 31. De rest is onder de dertig. Het is altijd goed om een paar ervaren jongens te hebben."

"Je ziet het nu ook bij Ajax, dat met Blind, Ter Stegen en Brandt ervaren spelers binnenhaalt en met bijvoorbeeld Klaassen en Berghuis er al twee in huis had", vervolgt hij. "Het is belangrijk voor de dynamiek in de groep, net zoals je talenten en spelers in de bloei van hun carrière nodig hebt. Bij NEC hebben ze wat dertigers, PSV heeft er ook oog voor."