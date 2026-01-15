Nicky van der Gijp kritisch: "Dit is wel een beetje schaamteloos"

Erik ten Hag is deze week officieel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente. De oud-trainer van Ajax begint op 1 februari en zal dan als eerste een besluit moeten nemen over de toekomst van FC Twente-trainer en voormalig Ajax-speler John van den Brom.

Van den Brom laat FC Twente goed voetballen en bereikte met de Tukkers de kwartfinale van het bekertoernooi. Toch is het nog afwachten of de oefenmeester mag blijven. "Dat is natuurlijk nog maar de vraag", reageert Nicky van der Gijp bij De Oranjewinter. "We weten natuurlijk niet wat Ten Hag gaat doen. Hij zal vast een heel eigen idee hebben over hoe hij die club wil inrichten. Hij heeft bij Go Ahead Eagles al eens die dubbelrol ingevuld, dus hij zal vast wel weten welke soort spelers hij wil halen."

"Maar het gaat best wel goed", vervolgt de zoon van René van der Gijp over de prestaties van FC Twente. "Toen Oosting werd ontslagen bij FC Twente ging het qua resultaten best wel slecht, maar FC Twente speelt al het hele seizoen heel goed. Ze creëren ontzettend veel kansen en spelen heel veel tegenstanders eigenlijk weg."

Van der Gijp verbaasde zich wel over de uitspraak van Erik ten Hag op de persconferentie, waarbij hij zijn goede aankopen uit het verleden opsomde. "Volgens mij heeft hij voor vier- of vijfhonderd miljoen aan spelers gekocht bij Manchester United, die allemaal mislukt zijn. Ik snap dat hij het zo doet, maar dit is wel een beetje schaamteloos", besluit hij.