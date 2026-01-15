Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Nicky van der Gijp kritisch: "Dit is wel een beetje schaamteloos"

Bjorn
bron: De Oranjewinter
Nicky en René van der Gijp
Nicky en René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag is deze week officieel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente. De oud-trainer van Ajax begint op 1 februari en zal dan als eerste een besluit moeten nemen over de toekomst van FC Twente-trainer en voormalig Ajax-speler John van den Brom.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Van den Brom laat FC Twente goed voetballen en bereikte met de Tukkers de kwartfinale van het bekertoernooi. Toch is het nog afwachten of de oefenmeester mag blijven. "Dat is natuurlijk nog maar de vraag", reageert Nicky van der Gijp bij De Oranjewinter. "We weten natuurlijk niet wat Ten Hag gaat doen. Hij zal vast een heel eigen idee hebben over hoe hij die club wil inrichten. Hij heeft bij Go Ahead Eagles al eens die dubbelrol ingevuld, dus hij zal vast wel weten welke soort spelers hij wil halen."

"Maar het gaat best wel goed", vervolgt de zoon van René van der Gijp over de prestaties van FC Twente. "Toen Oosting werd ontslagen bij FC Twente ging het qua resultaten best wel slecht, maar FC Twente speelt al het hele seizoen heel goed. Ze creëren ontzettend veel kansen en spelen heel veel tegenstanders eigenlijk weg."

Van der Gijp verbaasde zich wel over de uitspraak van Erik ten Hag op de persconferentie, waarbij hij zijn goede aankopen uit het verleden opsomde. "Volgens mij heeft hij voor vier- of vijfhonderd miljoen aan spelers gekocht bij Manchester United, die allemaal mislukt zijn. Ik snap dat hij het zo doet, maar dit is wel een beetje schaamteloos", besluit hij.

Erik ten Hag
Erik ten Hag noemt 6 Ajax-transfers op: "Waren geen weggooiers" Lees ook
Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga wordt verwelkomd in Engeland: "Een geweldige aanwinst"

0
Erik ten Hag bij zijn presentatie bij FC Twente

'Ten Hag heeft clausule in contract': "Als die kans zich voordoet"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Ajax Video's Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd