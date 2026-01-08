HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Nicky van der Gijp roemt Ajacied: "Echt een waanzinnig talent"

Niek
Nicky van der Gijp bij een duel van FC Dordrecht
Nicky van der Gijp bij een duel van FC Dordrecht Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor maakt hoogstwaarschijnlijk een transfer van Ajax naar Lazio Roma. De club uit Amsterdam ontvangt zo'n 17 miljoen euro voor de middenvelder en Nicky van der Gijp denkt dat trainer Fred Grim het vertrek van de sterkhouder wel kan opvangen in de tweede seizoenshelft. 

"Ik denk dat het voor Ajax helemaal niet zo slecht is, want die hebben Sean Steur", liet hij weten bij De Oranjewinter. "Die is doorgebroken, dat is echt een waanzinnig talent. Fred Grim brengt dat ook wel een beetje terug, er moeten weer jonge jongens worden opgeleid", constateert Van der Gijp.

"En ik denk, wat dat betreft, dat het voor Ajax helemaal niet zo slecht is als je daar twintig miljoen voor krijgt", besluit de zoon van René van der Gijp. Ajax gaat nu mogelijk zelf ook nog de transfermarkt op en FC Groningen-middenvelder Stije Resink lijkt één van de kandidaten. Ook Ugarte (Manchester United) is in beeld. 

