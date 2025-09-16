Nicky van der Gijp verbaasd: "Daar is een jaar om geschreeuwd"

Nicky van der Gijp begrijpt weinig van het feit dat Ajax niet met spelers als Kasper Dolberg en Oscar Gloukh begint. De analist ziet dat Ajax voor miljoenen heeft ingekocht, maar dat John Heitinga vooralsnog weinig met deze spelers doet.

"Al mijn vrienden zijn ook Ajacieden en die begrijpen er ook helemaal niks van. Je hebt Gloukh, Dolberg, Moro... Dat zijn jongens die het Ajax-dna hebben", opent Van der Gijp bij De Oranjezondag. "Daar is een jaar om geschreeuwd en dan speel je alsnog met Davy Klaassen op het middenveld."

"En Klaassen maakt wel 10 goals per seizoen, maar als je net een jongen hebt gehaald waarvan heel Europa zegt: dit is een topmiddenvelder, hij kan een topspeler worden, en je zet hem dan op de bank...", zegt hij over Gloukh. "Dat is niet echt Ajax, toch?"