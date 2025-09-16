KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nicky van der Gijp verbaasd: "Daar is een jaar om geschreeuwd"

Rik Engelbertink
bron: De Oranjezondag
Nicky van der Gijp
Nicky van der Gijp Foto: © BSR Agency

Nicky van der Gijp begrijpt weinig van het feit dat Ajax niet met spelers als Kasper Dolberg en Oscar Gloukh begint. De analist ziet dat Ajax voor miljoenen heeft ingekocht, maar dat John Heitinga vooralsnog weinig met deze spelers doet. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Al mijn vrienden zijn ook Ajacieden en die begrijpen er ook helemaal niks van. Je hebt Gloukh, Dolberg, Moro... Dat zijn jongens die het Ajax-dna hebben", opent Van der Gijp bij De Oranjezondag. "Daar is een jaar om geschreeuwd en dan speel je alsnog met Davy Klaassen op het middenveld."

"En Klaassen maakt wel 10 goals per seizoen, maar als je net een jongen hebt gehaald waarvan heel Europa zegt: dit is een topmiddenvelder, hij kan een topspeler worden, en je zet hem dan op de bank...", zegt hij over Gloukh. "Dat is niet echt Ajax, toch?"

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh Raúl Moro Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd