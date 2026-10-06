Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"

Nico Dijkshoorn heeft na afloop van de interland Griekenland-Nederland genoten van oud-Ajacied Noa Lang. De vleugelaanvaller maakte van zijn hart geen moordkuil en zei simpelweg dat het beter moet bij Oranje.

In Voetbal International begint Dijkshoorn zijn column volledig in eigen stijl. "Het duurde even een paar wedstrijden, maar na de wedstrijd Griekenland-Nederland deed Noa Lang precies waar het Nederlands elftal zo ongelofelijk veel behoefte aan heeft: duidelijk zijn, harde uitspraken doen, hart op de tong en dat godzijdank allemaal in een totaal verknipt trademark Noa Lang zwakbegaafd Nigeriaans-Amsterdams accent."

"Een verademing", gaat hij verder. "Na de periode-Ronald Koeman, die toch uiteindelijk voelde alsof ze een willekeurige bakkerszoon hadden gevraagd om het Nederlands elftal te coachen, beleefde ik de eerste wedstrijden onder bondscoach Xavi nu niet direct als een ruige bezem door de PR-kast. De hoofdschuldige: Virgil van Dijk."