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Ajax historie & oud-spelers

Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"

Stefan
Nico Dijkshoorn in het Olympisch Stadion
Nico Dijkshoorn in het Olympisch Stadion Foto: © BSR Agency

Nico Dijkshoorn heeft na afloop van de interland Griekenland-Nederland genoten van oud-Ajacied Noa Lang. De vleugelaanvaller maakte van zijn hart geen moordkuil en zei simpelweg dat het beter moet bij Oranje.

In Voetbal International begint Dijkshoorn zijn column volledig in eigen stijl. "Het duurde even een paar wedstrijden, maar na de wedstrijd Griekenland-Nederland deed Noa Lang precies waar het Nederlands elftal zo ongelofelijk veel behoefte aan heeft: duidelijk zijn, harde uitspraken doen, hart op de tong en dat godzijdank allemaal in een totaal verknipt trademark Noa Lang zwakbegaafd Nigeriaans-Amsterdams accent."

"Een verademing", gaat hij verder. "Na de periode-Ronald Koeman, die toch uiteindelijk voelde alsof ze een willekeurige bakkerszoon hadden gevraagd om het Nederlands elftal te coachen, beleefde ik de eerste wedstrijden onder bondscoach Xavi nu niet direct als een ruige bezem door de PR-kast. De hoofdschuldige: Virgil van Dijk."

"Het is prachtig dat de PR-technische redding uiteindelijk werd gevonden door Noa Lang die buiten de aanvoerder en zijn coach om – en natuurlijk gesterkt door een fijne invalbeurt – heel duidelijk formuleerde wat we al weken, maanden, jaren zien bij het Nederlands elftal", vervolgt de columnist. "Noa sprak na de wedstrijd namens alle voetballiefhebbers die zich gek ergeren aan het voetbalgedrocht Oranje."

"Ik kwam juichend omhoog uit mijn speciale voetbalkijkbank. Hoelang is het geleden dat ook maar iemand van het Nederlands elftal zonder een pond meel in zijn mond praatte? Het fijne is: geen speld tussen te krijgen. Wat ik wel meteen verontrustend vond: hier zou natuurlijk meteen weer een intern evaluatiegesprek op volgen met PR-chef Samuël Sanches", aldus Dijkshoorn.

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