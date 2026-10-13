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Nico Dijkshoorn kritisch: "Tongzoenen met de selectie van Ajax"

Niek
Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC, maar Dusan Tadic kreeg voor en na de wedstrijd veel kritiek. Ook Nico Dijkshoorn heeft zich gestoord aan de uitspraken van de routinier uit Servië. 

"Wanneer de Nederlandse competitie zich naar een voorspelbaar einde sleepte, heeft hij mij vaak gered", blikt hij terug op de website van VI. "Dan wist ik: mijn babbelende clowntje gaat straks een interview doen, met dat stemmetje van hem. Ik vertrouw blind op Tadic", vertelt Dijkshoorn.

"Als er geen kloot gebeurt en iedereen netjes zijn wedstrijdjes wint of verliest, dan komt er altijd wel een moment dat hij opeens vlak voor de spelersbank alle spelers op de goede plaats probeert te zetten", legt hij uit in zijn column. "Dat het nu al zo vroeg in het seizoen gebeurt is bijzonder. Meestal moet je een paar maanden wachten tot je de echte old school Tadic-verrassing mag uitpakken", beseft Dijkshoorn.

"Maar kijk eens aan. We zijn nog niet koud onderweg in de competitie of Tadic zorgt al voor opschudding", vervolgt hij. "In een interview met NU.nl legde hij, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax, uit dat hij nog steeds in een rood-witte pyjama zijn tanden poetst met rood-witte tandpasta en dat hij het als ex-Ajacied lastig heeft in Nijmegen, waar de rest van het team als een blok cement om zijn gouden voetbalbeentjes hangt", aldus Dijkshoorn. 

"Om het, na het vreemde interview, allemaal nog wat erger te maken, besloot Dusan Tadic de spelerstunnel in De Arena te gebruiken voor een door hem zelf geregisseerde voorstelling: De terugkeer van het wonderkind. Ik vind – en dan druk ik me zo voorzichtig mogelijk uit – dat hij het er misschien net zesduizend keer te dik bovenop legde. Maar… het had denk ik nóg erger gekund", benadrukt hij. 

"Dusan Tadic met een klein beiteltje in zijn hand in de spelerstunnel", suggereert hij. "Vlak na het tongzoenen met de selectie van Ajax zien we hem zijn duidelijk zichtbare erectie links in zijn broek leggen. Daarna hakt hij met een beiteltje een klein stukje steen uit de spelerstunnel. Voor thuis, onder zijn kussen. Het leek zaterdagavond alsof ik naar een Griekse tragedie keek. Alles klopte. De verloren zoon, de gekwetste trots, de woedende aanhang en uiteindelijk de treurigste en meest wraakzuchtige wissel ooit: Tadic die voor het einde van de wedstrijd zijn geliefde tunnel in mocht lopen, toegejuicht door Ajax-publiek", besluit Dijkshoorn.

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