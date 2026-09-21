Nico Dijkshoorn leeft mee met Ajacied: "Lijkt me ondenkbaar zwaar"

Nico Dijkshoorn staat er om bekend dat hij voetballers af en toe de maat neemt in zijn column. Ook vorige week was hij dat van plan, tot hij het interview van Mark Verkuijl zag na de wedstrijd van Jong Ajax tegen RKC. Hierin vertelde de voetballer openlijk dat het niet goed met hem gaat sinds het noodlottige ongeval dat zijn vriendin het leven kostte.

"Mark Verkuijl is na het overlijden van zijn vriendin inmiddels driekwart jaar verder en vindt afleiding in het trainen en voetballen", schrijft Dijkshoorn in zijn column in Voetbal International. "Ik ga hier niet zeggen dat het leven prachtig is en dat het ooit wel weer goed gaat komen en dat de pijn een plek krijgt."

"Ik ken talloze boeken van schrijvers die de dood van hun kind of van een geliefde nooit te boven zijn gekomen. Dat zijn dan nog mensen die zich in een donker schrijvershol kunnen verstoppen om alles in een vuistdikke roman van zich af te schrijven", vervolgt hij. "Mark Verkuijl moet met een lichaam vol verdriet een bal controleren op het middenveld."