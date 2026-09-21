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Jong Ajax

Nico Dijkshoorn leeft mee met Ajacied: "Lijkt me ondenkbaar zwaar"

Stefan
Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn Foto: © Pro Shots

Nico Dijkshoorn staat er om bekend dat hij voetballers af en toe de maat neemt in zijn column. Ook vorige week was hij dat van plan, tot hij het interview van Mark Verkuijl zag na de wedstrijd van Jong Ajax tegen RKC. Hierin vertelde de voetballer openlijk dat het niet goed met hem gaat sinds het noodlottige ongeval dat zijn vriendin het leven kostte.

"Mark Verkuijl is na het overlijden van zijn vriendin inmiddels driekwart jaar verder en vindt afleiding in het trainen en voetballen", schrijft Dijkshoorn in zijn column in Voetbal International. "Ik ga hier niet zeggen dat het leven prachtig is en dat het ooit wel weer goed gaat komen en dat de pijn een plek krijgt."

"Ik ken talloze boeken van schrijvers die de dood van hun kind of van een geliefde nooit te boven zijn gekomen. Dat zijn dan nog mensen die zich in een donker schrijvershol kunnen verstoppen om alles in een vuistdikke roman van zich af te schrijven", vervolgt hij. "Mark Verkuijl moet met een lichaam vol verdriet een bal controleren op het middenveld."

"Die moet voetballen en dan langs de kant toeschouwers horen zeuren over een verkeerd ingespeelde bal", gaat de columnist verder. "Dat lijkt me ondenkbaar zwaar. Het interview met Mark maakt zo veel indruk omdat hij eerlijk is en omdat hij durft te zeggen dat het helemaal niet goed gaat. Dat is vrij ongewoon in de voetbalwereld, die van gekkigheid en schouders eronder aan elkaar hangt."

"Ik moet nu al uren denken aan Mark Verkuijl, die het voetbal gebruikt om overeind te blijven. Ik zag zelden iemand zo eerlijk en rauw reageren op de vraag: hoe gaat het nu met je? Ik ben diep onder de indruk van Mark zijn antwoord. Een prachtmens. Sterkte", besluit Dijkshoorn.

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