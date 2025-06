Nico Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb daar om geschaterd"

"Ik denk niet dat John als een echte Amsterdammer op zijn ontslag heeft gereageerd", schrijft hij. "Die is niet vlak voor Mislintat gaan staan om hem aan zijn sik te trekken. John had precies in die periode, meteen na zijn ontslag, moeten doen wat Echte Jongens Van De Club doen: hem verbaal vernietigen en daarna eventueel een korte vechtpartij. Foto in de krant en daar de volgende tekst onder. ‘Zojuist ontslagen John Heitinga (boven) in gevecht met Sven Mislintat.’"

"Dus om nu te zeggen dat ik er alle vertrouwen in heb, John na een dramatisch ontslag een paar jaar later gewoon weer voor de groep: nee. Dan heb ik meer respect voor Erik ten Hag, bij uitstek Geen Jongen Van De Club. Ik herinner mij als Amsterdammer nog het nieuws van zijn aanstelling", blikt hij terug. "Ik heb daar om geschaterd. Het voelde alsof Ajax de bedrijfsleider van De Schoenenreus in Amersfoort had aangesteld. Maar Erik heeft iedereen op grootse wijze de mond gesnoerd. Een provinciaal tilde Ajax op. Een man met de uitstraling van een dierenverzorger in dierenpark Emmen nam Ajax bij de hand", aldus Dijkshoorn.

"Dat maakt Ajax tot zo een onnavolgbare, bijna stuurloze club", vervolgt hij. "Iedereen weet waar Ajax door wordt bestuurd: de financiële markt en de dagelijkse koersen. Ajax kiest Echte Jongens Van De Club omdat ze met hun benauwde kontje op een zak geld zitten en voor iedere cent verantwoording moeten afleggen aan mensen die niets om voetbal geven. Kort na John zijn aanstelling heb ik naar een oude docu gekeken. Daarin zien we hem als jeugdtrainer van Ajax. Hij draagt een microfoontje op zijn trainingsjasje en we horen hem één-op-één praten met de Echte Jongens van de toekomst. Mijn indruk: niveautje leraar handenarbeid op de lagere school", besluit Dijkshoorn over de nieuwe trainer van Ajax.