2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

Stefan

Nicolás Tagliafico wordt al meerdere jaren gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. Zover kwam het nog nooit, maar ook deze zomer wordt zijn naam genoemd. Ook door supporters Kale en Kokkie.

"Dingen die we wel weten, dat zijn spelers die mogelijkerwijs vrij komen en die posities kunnen invullen, die bij Ajax vacant zijn of worden", begint Kale in de podcast Kale & Kokkie. "Ik kreeg vragen over Tagliafico, want die mag vertrekken bij Olympique Lyon. Of ik die terug zou willen hebben? Als je praat over karakter, over grinta en over iemand die Ajax beter kan maken..."

"Ik denk wel dat hij die drive nog heeft. Hij heeft ook nog een huis in Amsterdam-Zuid", gaat hij verder. "En die man wil graag naar Ajax, hè", merkt Kokkie op, waarna zijn medesupporter vervolgt. "Ik denk dat dat een salarisdingetje gaat worden. En daarbij speelt dat je Owen Wijndal eerst moet verkopen. Die drukt met zijn salaris van 2,5 miljoen euro per jaar aardig op de begroting.

