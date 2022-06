Geschreven door Idse Geurts 27 jun 2022 om 12:06

Nicolas Tagliafico lijkt deze zomer eindelijk zijn gewenste transfer te krijgen. De Argentijn heeft al meermaals aangegeven dat hij toe is aan een volgende stap en hij lijkt deze nu te maken naar Engeland. Meerdere Premier League-clubs zijn immers geïnteresseerd in de linksback. Dit melden meerdere bronnen.

Zo meldt het Algemeen Dagblad dat het Manchester United van Erik ten Hag Tagliafico wel wil overnemen. Ten Hag is druk op zoek naar versterkingen voor zijn defensie en zou nu dus zijn uitgekomen bij Tagliafico. In tegenstelling tot de transfers van Antony en Lisandro Martinez naar United, lijkt een overgang van Tagliafico naar United vrij gemakkelijk te worden. De Argentijn mag van Ajax immers vertrekken tegen een vrij laag bod.

United is echter niet de enige club die in de race is voor Tagliafico. Ook Brighton wil de verdediger aantrekken. Dit meldt het Engelse The Sun. De Engelse club ziet in Tagliafico een goede vervanger van Marc Cucurella, die waarschijnlijk de overstap maakt naar Manchester City. Verder toont ook het onlangs gepromoveerde Nottingham Forest interesse in Tagliafico. Deze club lijkt echter het minste kans te maken.