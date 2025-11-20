'Niet geliefde Marijn Beuker wil graag belangrijk gevonden worden'

Volgens het Algemeen Dagblad wordt Marijn Beuker door een deel van de Ajax-supporters gezien als de ideale opvolger van Alex Kroes als technisch directeur. Binnen de club zelf ligt dat beeld echter heel anders. Na talloze gesprekken met betrokkenen concludeert de krant dat de huidige directeur voetbal intern op flinke weerstand stuit.

Beuker heeft sinds zijn komst verschillende afdelingen opnieuw ingericht. Zo wilde hij de medische staf herstructureren en splitste hij de jeugdopleiding op, die hij van nieuwe coördinatoren en specialisten voorzag. Hoewel sommige medewerkers begrip hebben voor die koerswijzigingen, nemen anderen hem deze ingrepen kwalijk.

Daarnaast klinkt binnen Ajax geregeld dat Beuker nooit op topniveau heeft gevoetbald en 'nog nooit in een trainingspak op het veld heeft gestaan'. Zijn vooruitstrevende ideeën zouden bovendien botsen met de meer behoudende cultuur van de club, en intern leeft het gevoel dat hij graag gezien wil worden als een belangrijk figuur.

Ook zijn optreden rond het ontslag van John Heitinga wordt genoemd als punt van kritiek. Na de slechte seizoensstart werd de trainer weggestuurd, waarna Beuker aangaf liever Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) te hebben aangesteld. Verschillende ingewijden zeggen tegen het AD dat zij nog nooit van de Spanjaard hadden gehoord.