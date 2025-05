"Niet lang wachten voordat Farioli's nieuwe club bekend wordt"

Sneijder was aanwezig bij het Primos Padel Legends-toernooi om geld op te halen voor het goede doel en sprak daar over de trainer. "Farioli was alleen maar bezig met zijn eigen cv. Ik denk dat zijn nieuwe club, zijn nieuwe stap al veel eerder bekokstoofd was", vertelt hij aan Sportnieuws.

"We hoeven niet lang te wachten voordat zijn nieuwe club bekend wordt", denkt Sneijder die het niet erg vond niet aan één tafel te zitten met Farioli, die aanschoof bij Rondo. "Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Farioli is heel slim in zijn antwoorden. Dat had totaal geen zin gehad. Laten we het daarop houden en kijken naar het nieuwe seizoen", stelt Sneijder.

Wie de nieuwe Ajax-trainer wordt? Daar wil Sneijder geen uitspraken over doen. "Ik kan nu wel namen gaan noemen, maar de praktijk leert altijd dat er dan iemand anders aan het roer zal staan. Wie mijn droomkandidaat is? Ik denk dan toch Erik ten Hag. Ik denk niet dat hij het wordt, maar hij is nog steeds wel mijn droomkandidaat."