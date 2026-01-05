"Niet voor niets zijn Bosz en Oscar Gloukh lyrisch over Cruijff"

Jordi Cruijff heeft in het verleden de nodige lof mogen verkrijgen voor zijn manier van werken bij andere clubs. De visie die hij voor Ajax heeft past bij de club, en is tevens een visie die hij ook bij andere clubs gehanteerd heeft.

"Transfersommen van vijftien tot twintig miljoen euro voor achttien- tot 21-jarigen zijn uit den boze en kunnen als de financiële situatie van Ajax dat weer toestaat alleen worden uitgegeven aan routiniers als destijds Dusan Tadic en Daley Blind, die de jongeren bij de hand kunnen nemen", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf.

"Volgens Beuker vertoont de visie van Cruijff een flink aantal overeenkomsten met de visie die nu in de Amsterdamse jeugdopleiding wordt uitgerold", vervolgt hij. "Dat zou allerminst vreemd zijn, omdat die deels is gestoeld op het plan-Cruijff dat Jordi’s vader Johan samen met Wim Jonk, Ruben Jongkind en Jasper van Leeuwen voor Ajax ontwikkelde."

"In zijn tijd als sportief directeur van Maccabi Tel Aviv, van 2012 tot 2017, wierp de werkwijze van Jordi Cruijff zijn vruchten af", is het oordeel. "Niet voor niets zijn Peter Bosz, die in 2016 trainer was van de Israëlische club, en Ajax-speler Oscar Gloukh, die de hele periode-Cruijff deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv, lyrisch over Jordi. Met veel zelfopgeleide spelers in de selectie werd Maccabi na het vertrek van Cruijff nog vier keer kampioen (2019, 2020, 2024 en 2025)", besluit hij.