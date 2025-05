Nieuw Ajax-talent viel af bij Feyenoord: "Haalde het net niet"

Ky-an Martis gaat Sparta Rotterdam inruilen voor Ajax. De vijftienjarige verdediger was in het verleden ook dichtbij Feyenoord.

Martis was als klein kind niet gelijk verliefd op het spelletje. "Op mijn vierde begon ik met voetballen bij L.M.O., een amateurvereniging bij mij in de buurt, Rotterdam-Zuid. Na een paar maanden stopte ik, omdat ik het niet meer leuk vond", vertelt hij aan Ajax Showtime. "Toen ik zes jaar was, begon ik weer met voetballen. Daarna werd ik gescout door Feyenoord, maar haalde ik het net niet."

De centrale verdediger werd daarna opgepikt door Sparta Rotterdam en kwam terecht in de Onder 10. "De eerste twee seizoenen bij Sparta gingen prima, maar in O12 ging het minder en had ik zelfs het gevoel dat ik af zou kunnen vallen. Vanaf de O13 ging het snel met mijn ontwikkeling", herinnert Martis. "Dat ik dacht dat ik misschien zou afvallen, kwam omdat ik niet consistent was. Ik wisselde periodes met mindere wedstrijden af met periodes met goede wedstrijden."