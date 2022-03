Geschreven door Idse Geurts 01 mrt 2022 om 14:03

Victor Jensen heeft een nieuw contract bij Ajax getekend. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Het vorige contract van Jensen liep tot 2023. De jonge middenvelder heeft hier nu een jaartje aan vastgeplakt. Jensen ligt middels zijn nieuwe contract vast tot medio 2024. Daarnaast maakt Ajax ook bekend dat Jensen op huurbasis naar de Noorse club Rosenborg BK vertrekt. Jensen zal tot 31 december 2022 voor Rosenborg spelen.

In 2017 kwam Jensen over van FC Kopenhagen. In 2020 maakte de Deen zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 winst). Verder speelde Jensen zijn wedstrijden vooral bij Jong Ajax. In totaal kwam Jensen zestig keer in actie voor het beloftenelftal. Hierin scoorde de middenvelder veertien keer.

Dit wordt overigens niet de eerste verhuurperiode voor de Deense middenvelder. In de tweede helft van het seizoen 2020/2021 kwam Jensen uit voor Nordsjaelland. Bij zijn terugkeer sloot Jensen aan bij de eerste selectie van Ajax. Op het middenveld van Ajax is echter concurrentie genoeg. Hierdoor heeft Jensen uiteindelijk slechts keer zijn opwachting mogen maken in Ajax 1.

Hopelijk speelt Jensen de sterren van de hemel in Zweden en zien we hem snel weer terug.