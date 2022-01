Geschreven door Idse Geurts 27 jan 2022 om 12:01

Youri Regeer heeft een nieuw contract bij Ajax getekend. Dit meldt de club via de officiële kanalen. De nieuwe verbintenis van Regeer loopt tot 2025. Met deze contractverlenging voorkomt Ajax een vroegtijdig vertrek van het 18-jarige talent. Het oude contract van Regeer liep immers dit jaar af.

Regeer speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax. De middenvelder maakt sindsdien veel indruk en is tegenwoordig zelfs een van de aanvoerders van Jong Ajax. In december maakte Regeer zijn debuut voor het eerste elftal, in de bekerwedstrijd tegen BVV Barendrecht (4-0 winst). Ook in de laatste bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis kreeg Regeer speelminuten. De middenvelder mocht aan de aftrap beginnen en scoorde ook zijn eerste doelpunt voor Ajax 1.

De kans is dan ook groot dat we Regeer vaker bij het eerste elftal te zien zullen krijgen. De middenvelder beschikt immers over genoeg potentie. Wellicht is de 18-jarige over een paar seizoenen niet meer weg te denken uit de basis.