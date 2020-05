Geschreven door Mitch Marinus 15 mei 2020 om 19:05

Ajax heeft vrijdagmiddag laten weten afscheid te gaan nemen van doelman Bruno Varela. Aan de andere kant is Sven Botman volgend seizoen wel in een Ajax-shirt te zien, want de verdediger zette zijn handtekening onder een nieuw contract.

De Ajax-selectie trainde vrijdag voorlopig voor het laatst. De spelers krijgen nu een maand vakantie, waarna de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal beginnen. De Telegraaf meldt dat dit in ieder geval zonder Bruno Varela zal gebeuren. De Portugees werd door Ajax gehuurd van Benfica, maar de Amsterdamse club ziet af van de mogelijkheid om Varela definitief over te nemen.

Daartegenover zal Sven Botman over een maand wel weer op de Toekomst aanwezig zijn. De verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen, maar hoopt komend seizoen zijn minuten in Ajax 1 te maken. Botman zette vrijdagmiddag officieel zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met 30 juni 2023 aan Ajax verbindt.