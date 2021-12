Geschreven door Jessica Westdijk 02 dec 2021 om 21:12

Misschien viel het je al op dat Ajax voor de wedstrijd tegen Willem II de warming-up in een ander tenue deed dan eerder dit seizoen. En dat klopt! Adidas en Ajax hebben samen de Teamgeist-collectie uitgebracht.

Met dit retro design ga je weer even helemaal terug naar 15 jaar geleden! Fan van deze collectie? Dan is er goed nieuws, want deze collectie is ook beschikbaar voor supporters.

