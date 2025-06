Nieuw jeugdopleidingsakkoord met Ajax: "Water bij de wijn gedaan"

De Eredivisie heeft een nieuw akkoord bereikt over jeugdtransfers van Eredivisieclubs. Het zogeheten Herenakkoord wordt vervangen door de strengere Regeling Jeugdopleidingen, bevestigt technisch directeur Martin van Geel in Algemeen Dagblad .

"Na intensief overleg hebben de topopleidingen in Nederland overeenstemming bereikt", aldus Van Geel. Alleen clubs die jaarlijks minimaal vier miljoen euro investeren in hun jeugdopleiding mogen deelnemen. Vitesse valt af door financiële problemen. Pogingen om kleinere clubs te betrekken liepen stuk. "Niet alle clubs zaten meteen op één lijn", zegt Van Geel. "Iedereen heeft water bij de wijn moeten doen."

Clubs mogen voortaan nog maar één jeugdspeler per seizoen overnemen van een andere deelnemer, maar die speler mag nu wel actief worden benaderd. Van Geel: “Een club kan wel roepen dat het veel spelers zelf opleidt, maar blijkt dat ook uit de data?”

Er komen extra financiële voorwaarden: bij tien wedstrijden in het eerste elftal betaalt de nieuwe club meer, en bij een transfer ontvangt de oude club 2 procent van de opbrengst. De regeling is mede ingegeven door de chaos in België. "Ze hebben daar geen enkele afspraak. Zelfs geen vergoeding. Dat is het andere uiterste", aldus Van Geel.