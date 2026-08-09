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'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

Max
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Ajax kan snel een nieuw bod op Mika Godts verwachten. Paris Saint-Germain is vastberaden zich deze zomer te versterken met de vleugelaanvaller.

PSG en Ajax zijn momenteel in onderhandeling over een eventuele transfer van Godts. De Amsterdammers willen de hoofdprijs hebben en de Franse club lijkt bereid om daar ver in mee te gaan. Naar verluidt gaat PSG een nieuw bod van ruim vijftig miljoen euro doen.

Het is nog afwachten of Jordi Cruijff daar wél akkoord mee gaat. Godts zelf is volgens Fabrizio Romano in ieder geval al even persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar. 

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