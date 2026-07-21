Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nieuwe Ajax-assistent over Michel: "Daar voel ik me erg goed bij"

Gijs Kila
bron: Ajax
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Juanvi Peinado heeft verteld aan het clubkanaal hoe zijn band met Míchel Sánchez in de loop der jaren is ontstaan. De huidige assistent-trainer van Ajax kent de Spaanse oefenmeester al sinds hun tijd als voetballers en zag de vriendschap later verder groeien tijdens hun gezamenlijke periode bij Rayo Vallecano.

"Ik leerde hem kennen toen hij nog aan het begin van zijn spelerscarrière stond. We verschillen drie jaar in leeftijd en hij speelde destijds in het tweede team. Ik speelde bij een andere club uit Madrid die uitkwam op hetzelfde niveau. We hebben enkele keren tegen elkaar gespeeld", zo vertelt hij.

Jaren later kruisten hun wegen opnieuw, ditmaal als trainers bij Rayo Vallecano. Daar ontstond volgens Peinado een hechte professionele én persoonlijke band. "Later kwamen we elkaar weer tegen als trainers. Dat was twaalf jaar geleden, toen ik bij Rayo Vallecano ging werken. Vier jaar lang werkte ik als hoofdtrainer van het tweede elftal en van de O19. Míchel Sánchez was toen directeur van de jeugdopleiding. Hij was verantwoordelijk voor de methodologie en de jeugdopleiding. Daar hebben we elkaar echt leren kennen. Sindsdien hebben we een uitstekende relatie opgebouwd, zowel professioneel als persoonlijk en daar voel ik me erg goed bij."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws