Nieuwe Ajax-assistent over Michel: "Daar voel ik me erg goed bij"
Juanvi Peinado heeft verteld aan het clubkanaal hoe zijn band met Míchel Sánchez in de loop der jaren is ontstaan. De huidige assistent-trainer van Ajax kent de Spaanse oefenmeester al sinds hun tijd als voetballers en zag de vriendschap later verder groeien tijdens hun gezamenlijke periode bij Rayo Vallecano.
"Ik leerde hem kennen toen hij nog aan het begin van zijn spelerscarrière stond. We verschillen drie jaar in leeftijd en hij speelde destijds in het tweede team. Ik speelde bij een andere club uit Madrid die uitkwam op hetzelfde niveau. We hebben enkele keren tegen elkaar gespeeld", zo vertelt hij.
Jaren later kruisten hun wegen opnieuw, ditmaal als trainers bij Rayo Vallecano. Daar ontstond volgens Peinado een hechte professionele én persoonlijke band. "Later kwamen we elkaar weer tegen als trainers. Dat was twaalf jaar geleden, toen ik bij Rayo Vallecano ging werken. Vier jaar lang werkte ik als hoofdtrainer van het tweede elftal en van de O19. Míchel Sánchez was toen directeur van de jeugdopleiding. Hij was verantwoordelijk voor de methodologie en de jeugdopleiding. Daar hebben we elkaar echt leren kennen. Sindsdien hebben we een uitstekende relatie opgebouwd, zowel professioneel als persoonlijk en daar voel ik me erg goed bij."
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