Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

Peinado wordt assistent van de nieuwe Ajax-trainer Míchel. Hij is momenteel trainer van CD Guadalajara, uitkomend op het derde niveau van Spanje. "Ik ben ontzettend dankbaar en blij met de kans om deel uit te maken van de staf van Michel als assistent-coach in zijn spannende avontuur als hoofdcoach van Ajax", schrijft hij op Instagram.

"Het is een geweldige uitdaging en een grote eer om bij deze fantastische en historische club te horen. Op naar succes!", aldus de 52-jarige Spanjaard. Peinado werd afgelopen seizoen met Guadalajara achttiende in de Primera Federación. Daarvoor was hij onder meer keeperstrainer bij CD Leganés, trainer van Real Madrid onder 18. Ook was de Spanjaard assistent-trainer bij Sevilla, Wolverhampton Wanderers en West Ham United.