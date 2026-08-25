Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'

Amber
bron: Gianluca Di Marzio
Noa Lang
Noa Lang Foto: © Pro Shots

Noa Lang heeft er een nieuwe mogelijke bestemming bij. De voormalig PSV'er staat volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio op de radar van Bologna. Ook Atalanta houdt de situatie van de Nederlandse buitenspeler nog altijd nauwlettend in de gaten.

Lang staat momenteel onder contract bij Napoli, maar mag deze zomer vertrekken. Ajax wordt al langere tijd nadrukkelijk met hem in verband gebracht. De Amsterdammers zouden de rechtspoot zien als de gedroomde opvolger van Mika Godts, die naar Paris Saint-Germain vertrok.

Een terugkeer naar Amsterdam zou ook de voorkeur hebben van Lang zelf. Of Ajax daadwerkelijk in staat is om de transfer financieel rond te krijgen, moet echter nog blijken.

Ondertussen roeren ook clubs uit Italië zich. Atalanta heeft Lang nog altijd in beeld, al richt de club zich momenteel vooral op Jonathan Rowe. De aanvaller staat onder contract bij Bologna en Atalanta zou inmiddels een tweede bod van 35 miljoen euro hebben uitgebracht.

Bologna heeft dat voorstel afgewezen. Daardoor is het nog onzeker of Atalanta opnieuw voor Rowe gaat proberen door te pakken of uiteindelijk doorschakelt naar een alternatief. Lang blijft volgens Di Marzio één van de spelers die gevolgd worden.

Opvallend genoeg kan juist Bologna zich eveneens voor Lang melden. Dat scenario wordt concreter wanneer Rowe alsnog vertrekt. "Mocht Rowe vertrekken, dan zouden de Rossoblu kunnen besluiten om de Nederlander te benaderen", meldt Di Marzio.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"

0
Jade Anna en Kenneth Taylor

Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Noa Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"

Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"

'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'

'Clubloze Gudelj keert mogelijk terug op hoogste niveau in België'

Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."

Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"

Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"

'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws