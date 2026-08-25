'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'
Noa Lang heeft er een nieuwe mogelijke bestemming bij. De voormalig PSV'er staat volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio op de radar van Bologna. Ook Atalanta houdt de situatie van de Nederlandse buitenspeler nog altijd nauwlettend in de gaten.
Lang staat momenteel onder contract bij Napoli, maar mag deze zomer vertrekken. Ajax wordt al langere tijd nadrukkelijk met hem in verband gebracht. De Amsterdammers zouden de rechtspoot zien als de gedroomde opvolger van Mika Godts, die naar Paris Saint-Germain vertrok.
Een terugkeer naar Amsterdam zou ook de voorkeur hebben van Lang zelf. Of Ajax daadwerkelijk in staat is om de transfer financieel rond te krijgen, moet echter nog blijken.
Ondertussen roeren ook clubs uit Italië zich. Atalanta heeft Lang nog altijd in beeld, al richt de club zich momenteel vooral op Jonathan Rowe. De aanvaller staat onder contract bij Bologna en Atalanta zou inmiddels een tweede bod van 35 miljoen euro hebben uitgebracht.
Bologna heeft dat voorstel afgewezen. Daardoor is het nog onzeker of Atalanta opnieuw voor Rowe gaat proberen door te pakken of uiteindelijk doorschakelt naar een alternatief. Lang blijft volgens Di Marzio één van de spelers die gevolgd worden.
Opvallend genoeg kan juist Bologna zich eveneens voor Lang melden. Dat scenario wordt concreter wanneer Rowe alsnog vertrekt. "Mocht Rowe vertrekken, dan zouden de Rossoblu kunnen besluiten om de Nederlander te benaderen", meldt Di Marzio.
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