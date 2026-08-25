'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'

Noa Lang heeft er een nieuwe mogelijke bestemming bij. De voormalig PSV'er staat volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio op de radar van Bologna. Ook Atalanta houdt de situatie van de Nederlandse buitenspeler nog altijd nauwlettend in de gaten.

Lang staat momenteel onder contract bij Napoli, maar mag deze zomer vertrekken. Ajax wordt al langere tijd nadrukkelijk met hem in verband gebracht. De Amsterdammers zouden de rechtspoot zien als de gedroomde opvolger van Mika Godts, die naar Paris Saint-Germain vertrok.

Een terugkeer naar Amsterdam zou ook de voorkeur hebben van Lang zelf. Of Ajax daadwerkelijk in staat is om de transfer financieel rond te krijgen, moet echter nog blijken.