Nieuwe concurrent voor Weghorst? "De beste spits van Nederland"

AZ won zondag in de finale van de play-offs met 3-2 van FC Twente en Mexx Meerdink wist opnieuw op knappe wijze te scoren. Volgens Willem Vissers kan Ronald Koeman de talentvolle spits, die niet in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje zit, goed gebruiken.

Kenneth Perez is het daar wel mee eens. "Meerdink is een exceptioneel talent. In potentie is hij de beste Eredivisie-spits", vertelt hij bij VoetbalPraat. "Hoe hij die bal afmaakt tegen FC Twente, dat kan bijna geen enkele andere speler. Dit is gewoon de beste spits van Nederland", constateert Perez.

Martijn Krabbendam toont zich kritisch over Michael Reiziger. "Het Nederlands elftal staat te springen om een spits. Je bent straks weer afhankelijk van Memphis Depay en Wout Weghorst. Als er dan een spits bij AZ speelt die zich fantastisch ontwikkelt, dan neem je hem toch op z'n minst mee naar het EK met Jong Oranje? Nu gaan Noah Ohio en Thom van Bergen mee, terwijl je zeker weet: die gaan we nooit in het Nederlands elftal zien", voorspelt Krabbendam.