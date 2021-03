Geschreven door Kevin Ligtvoet 03 mrt 2021 om 16:03

De Telegraaf komt woensdagochtend met goed nieuws voor de Ajacieden. Het is namelijk van plan twee verdedigers een nieuw contract te geven. Het lijkt erop dat Daley Blind zijn contract met de club gaat openbreken, verlengen en opwaarderen, en het is ook de bedoeling dat er snel gesproken wordt met Noussair Mazraoui, die momenteel geblesseerd is.

De gesprekken met de ervaren Daley Blind lopen ‘zeer voorspoedig’ meldt de club tegenover De Telegraaf. De club wilt hem belonen voor zijn goede spel en vorm bij Ajax de laatste maanden. De gesprekken met de Nederlandse verdediger moeten alleen nog worden afgerond volgens de ochtendkrant. Zijn huidige contract liep tot medio 2022.

Ajax hoopt binnenkort ook om tafel te gaan met Noussair Mazraoui voor een contractverlenging. De rechtsback heeft momenteel ook een contract tot medio 2022. De gesprekken moeten nog beginnen, laat de club weten.