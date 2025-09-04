AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
'Nieuwe directeur greep in bij Ajax': "Werken veel efficiënter"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Het komt mede door Shashi Baboeram Panday, de nieuwe financieel directeur van Ajax, dat de club niet in de problemen kwam met het tijdig indienen van de papieren voor de komst van Kasper Dolberg. De directeur heeft ingegrepen bij de juridische afdeling, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad.

Ajax en Anderlecht onderhandelden tot laat over de voorwaarden van de deal. Waar de Amsterdammers aanvankelijk mikten op een huurconstructie met koopverplichting, hield de Belgische club vast aan een directe verkoop. Uiteindelijk bereikten beide partijen dinsdagavond een akkoord, waarna er nog drie uur restte om de transfer formeel rond te maken.

"Nog houden werknemers en supporters hun adem in", schetst het AD over de situatie. "De juridische afdeling is de voorbije jaren immers bij het afronden van transfers niet de snelste gebleken. Niet alleen bij Sulemana, ook het vastleggen van Oliver Edvardsen in januari gebeurde met vertraging."

Dit keer verliep het proces volgens de krant echter opvallend soepel. Baboeram Panday had eerder al ingegrepen bij de juridische afdeling. "De taken zijn opnieuw maar heel duidelijk verdeeld. Daardoor werken de juristen deze zomer veel efficiënter", aldus het AD. Dankzij die nieuwe structuur was vanaf het begin helder wie waarvoor verantwoordelijk was, waardoor Ajax geen tijd verloor.

