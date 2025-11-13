AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Nieuwe documentaire over Cruijff met unieke beelden in de maak

Max
bron: De Telegraaf
Johan Cruijff gevolgd door Jan van Beveren in het Nederlands elftal
Johan Cruijff gevolgd door Jan van Beveren in het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Er is een nieuwe documentaire over Johan Cruijff in de maakt. De vierdelige serie, die vanaf 21 maart volgend jaar wordt uitgezonden, bevat unieke beelden over het clubicoon van Ajax. 

Cruijff overleed op 24 maart 2016 en tien jaar later komt er een prachtig eerbetoon in de vorm van een nieuwe documentaire-reeks, zo meldt de Telegraaf donderdagochtend. De documentaire komt er mede op voorspraak van de familie en bevat unieke beelden uit het familiearchief en audiotapes van Cruijff in de laatste maanden voor zijn dood.

De vierdelige serie over de beste Nederlandse voetballer aller tijden gaat op 21 maart in première in de Johan Cruijff ArenA en is daarna ook te zien op NPO 1.

Ajax historie & oud-spelers Johan Cruijff
