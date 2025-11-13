Nieuwe documentaire over Cruijff met unieke beelden in de maak

Er is een nieuwe documentaire over Johan Cruijff in de maakt. De vierdelige serie, die vanaf 21 maart volgend jaar wordt uitgezonden, bevat unieke beelden over het clubicoon van Ajax.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 en tien jaar later komt er een prachtig eerbetoon in de vorm van een nieuwe documentaire-reeks, zo meldt de Telegraaf donderdagochtend. De documentaire komt er mede op voorspraak van de familie en bevat unieke beelden uit het familiearchief en audiotapes van Cruijff in de laatste maanden voor zijn dood.

De vierdelige serie over de beste Nederlandse voetballer aller tijden gaat op 21 maart in première in de Johan Cruijff ArenA en is daarna ook te zien op NPO 1.