Nieuwe hoofdsponsor van Vrouwen Eredivisie en KNVB Beker bekend

De KNVB heeft een nieuwe hoofdsponsor voor zowel de KNVB Beker als de Vrouwen Eredivisie. Eurojackpot, onderdeel van Nederlandse Loterij, verbindt zich voor de komende vijf jaar als naamgevend hoofdsponsor aan beide competities. De Europese loterij wordt in negentien landen gespeeld en blijft zo via de Nederlandse Loterij bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

Volgens Dave Dekker, commercieel directeur van de KNVB, biedt de samenwerking belangrijke kansen: "De samenwerking met Eurojackpot stelt ons in staat om zowel de KNVB Beker als de Vrouwen Eredivisie verder te versterken. Nederlandse Loterij is een betrouwbare partner met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. De opbrengsten komen ten goede aan sport en samenleving, wat deze samenwerking tot een verantwoorde keuze maakt die bijdraagt aan de toekomst van het Nederlandse voetbal."

Ook Michael Kastelijns, managing director loterijen bij Nederlandse Loterij, ziet een duidelijke match tussen Eurojackpot en het Nederlandse voetbal: "Bekertoernooien zijn in het voetbal spraakmakend en heroïsch, verrassing en sensatie hangt altijd in de lucht. Dat gevoel past precies bij Eurojackpot, onze Europese loterij met de hoogste hoofdprijs van Nederland. Ook de Vrouwen Eredivisie, een relatief jonge competitie die zich volop ontwikkelt, sluit aan bij waar Eurojackpot voor staat."

Kastelijns benadrukt het bredere doel van de samenwerking: “Met deze loterij willen we het voetbal in Nederland steunen en de sport verder vooruithelpen. Dat past bij de missie van Nederlandse Loterij als grootste aanjager van sport en bewegen. We zijn trots dat Eurojackpot de komende jaren naamgevend hoofdsponsor van deze competities is", zegt ze tegenover de KNVB.