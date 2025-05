Kieft tipt Ajax: "Zou voor hem gaan, Simonis is geen garantie"

In zijn column voor De Telegraaf legt Kieft uit waarom hij zou kiezen voor de oud-verdediger. "Ik zou voor Michael Reiziger gaan. Die heeft alles meegemaakt bij Ajax, in de top gespeeld en al heel wat seizoenen op de bank gezeten als coach." Volgens Kieft heeft Reiziger de bagage en rust om orde te scheppen bij de Amsterdammers.

Kieft kijkt ook kritisch naar andere namen die worden genoemd. "Maurice Steijn was ook zo dom om vorig jaar naar Ajax te gaan, terwijl er geen enkel perspectief was. En die liep nota bene al een aantal jaren langer mee." Over Paul Simonis is hij voorzichtig. "Hij zou een aardige trainer kúnnen zijn, maar hij blijft een jongen van Go Ahead. Het winnen van de KNVB-beker kan ook een toevalstreffer zijn geweest."

Daarmee waarschuwt Kieft dat het Ajax-trainerschap op dit moment geen ideale functie is. "Iedereen zwicht voor Ajax, Feyenoord of PSV, als die clubs komen. Maar bij Ajax moet je ook beseffen dat er niet echt mogelijkheden zijn om de transfermarkt op te gaan, de selectie is niet op peil en wie geeft de garantie dan dat Simonis het aankan?"