Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Nieuwe leider staat op bij Ajax: "Daar ben ik heel erg mee bezig"

Amber
bron: Voetbal International
Youri Baas, Youri Regeer en Lucas Rosa
Youri Baas, Youri Regeer en Lucas Rosa Foto: © Pro Shots

Youri Baas neemt bij Ajax steeds nadrukkelijker een leidende rol op zich. De 22-jarige verdediger ziet het coachen van zijn ploeggenoten als een belangrijk onderdeel van zijn spel, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Tegen Sparta Rotterdam (3-3) viel opnieuw op hoe vaak Baas zijn teamgenoten dirigeerde. Zelf kijkt hij echter niet zozeer naar zijn eigen prestaties. "Ik vind dat altijd heel lastig na een wedstrijd, ik ben eigenlijk niet zo bezig met mijn eigen spel. Ik wil vooral het team helpen, het organiseren. Daar ben ik heel erg mee bezig", aldus Baas.

Dat leiderschap was eerder dit seizoen al zichtbaar in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, toen Ajax het zwaar had. "Ik weet niet precies meer waar we het over hadden in die situaties, maar ik ben daar heel erg mee bezig. En dan vind ik het fijn om af en toe even bij een dood spelmoment bij elkaar te komen en mensen neer te zetten", legt hij uit.

Hoewel zijn rol steeds groter wordt, blijft Baas bescheiden. "De nieuwe leider, dat denk ik niet, we hebben meerdere leidersfiguren, alleen ik voel wel heel erg die verantwoordelijkheid om die rol op me te nemen", zegt hij. "En helemaal vanuit de as van het veld, om mensen weg te zetten om het beter op te lossen."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis

Nijhuis helemaal klaar met Heitinga: "Kappen nu, anders zit je daar"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd