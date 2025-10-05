Nieuwe leider staat op bij Ajax: "Daar ben ik heel erg mee bezig"

Youri Baas neemt bij Ajax steeds nadrukkelijker een leidende rol op zich. De 22-jarige verdediger ziet het coachen van zijn ploeggenoten als een belangrijk onderdeel van zijn spel, vertelt hij in gesprek met Voetbal International .

Tegen Sparta Rotterdam (3-3) viel opnieuw op hoe vaak Baas zijn teamgenoten dirigeerde. Zelf kijkt hij echter niet zozeer naar zijn eigen prestaties. "Ik vind dat altijd heel lastig na een wedstrijd, ik ben eigenlijk niet zo bezig met mijn eigen spel. Ik wil vooral het team helpen, het organiseren. Daar ben ik heel erg mee bezig", aldus Baas.

Dat leiderschap was eerder dit seizoen al zichtbaar in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, toen Ajax het zwaar had. "Ik weet niet precies meer waar we het over hadden in die situaties, maar ik ben daar heel erg mee bezig. En dan vind ik het fijn om af en toe even bij een dood spelmoment bij elkaar te komen en mensen neer te zetten", legt hij uit.

Hoewel zijn rol steeds groter wordt, blijft Baas bescheiden. "De nieuwe leider, dat denk ik niet, we hebben meerdere leidersfiguren, alleen ik voel wel heel erg die verantwoordelijkheid om die rol op me te nemen", zegt hij. "En helemaal vanuit de as van het veld, om mensen weg te zetten om het beter op te lossen."