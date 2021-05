Geschreven door Jessica Westdijk 17 mei 2021 om 15:05

Zondag speelde Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen, maar over iets meer dan een maand start 2021/2022 alweer. Het Parool meldt dat de eerste Ajacieden zich op 25 juni op De Toekomst zullen melden.

Dat zal overigens wel een beperkt groepje zijn, want veel Ajacieden hebben interlandverplichtingen, zoals het EK of de Copa America. Vooral niet-internationals en spelers van Jong Ajax zullen zich die dag dus melden. Wie zich ook zal melden, is Danilo. Afgelopen seizoen werd de spits verhuurd aan FC Twente, waar hij met 17 goals een prima seizoen draaide. “Danilo sluit bij de A-selectie aan en dan zien we tijdens de eerste trainingsmaanden en oefenwedstrijden wel of hij bij ons blijft of dat hij elders aan de slag gaat”, zo citeert Het Parool Ten Hag.