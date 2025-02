'Nieuwe' Sneijder dient zich aan: "Die is niet van de melkboer"

Dennie van Laar is lovend over het talent. "Ik wil graag een bijzondere speler uitlichten", begint de hoofdredacteur van VoetbalPrimeur in de show De Voetbalweek. "Jessey Sneijder mocht aansluiten bij Utrecht 1. Dat is toch prachtig?! En ik kan je vertellen: die is niet van de melkboer. Dat zie je wel aan hoe hij de vrije trappen neemt."

"Dat is wel écht een Sneijdertje. Zijn vader heeft uiteindelijk nooit het Utrecht-shirt aangehad, maar laten we met elkaar hopen dat we Jessey veel in de Galgenwaard gaan zien", aldus Van Laar. Wesley Sneijder doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde uiteindelijk tot 2007 voor de Amsterdammers. Zijn broertje Rodney speelde ook bij Ajax en kwam in het seizoen 2011/12 uit voor FC Utrecht.