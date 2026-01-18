'Nieuwe td Cruijff laat van zich horen en blokkeert Ajax-transfer'
De mogelijke overstap van JP Chermont naar Ajax is voorlopig van de baan. Dat meldt Voetbal International. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die per 1 februari officieel begint, beschouwt de komst van de Braziliaanse verdediger momenteel niet als prioriteit.
Ajax had al contact gelegd met Santos over een huurdeal voor de negentienjarige rechtsback, inclusief een optie tot koop. De gesprekken verliepen positief, maar Cruijff heeft voor de korte termijn besloten de interesse in Chermont te parkeren.
Volgens de nieuwe beleidsbepaler ligt de focus van Ajax eerst op de versterking van de linksbackpositie. In dat kader zijn de Amsterdammers inmiddels vergevorderd met Oleksandr Zinchenko. De komst van Daley Blind, die net als Manuel Ugarte werd genoemd als mogelijke optie voor de positie van controlerende middenvelder, lijkt inmiddels definitief van de baan.