Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Nieuwe td Cruijff laat van zich horen en blokkeert Ajax-transfer'

Amber
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

De mogelijke overstap van JP Chermont naar Ajax is voorlopig van de baan. Dat meldt Voetbal International. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die per 1 februari officieel begint, beschouwt de komst van de Braziliaanse verdediger momenteel niet als prioriteit.

Ajax had al contact gelegd met Santos over een huurdeal voor de negentienjarige rechtsback, inclusief een optie tot koop. De gesprekken verliepen positief, maar Cruijff heeft voor de korte termijn besloten de interesse in Chermont te parkeren.

Volgens de nieuwe beleidsbepaler ligt de focus van Ajax eerst op de versterking van de linksbackpositie. In dat kader zijn de Amsterdammers inmiddels vergevorderd met Oleksandr Zinchenko. De komst van Daley Blind, die net als Manuel Ugarte werd genoemd als mogelijke optie voor de positie van controlerende middenvelder, lijkt inmiddels definitief van de baan.

Oleksandr Zinchenko
'Ajax zorgt voor grote stunt en haalt Zinchenko naar Amsterdam' Lees ook
Oleksandr Zinchenko

Romano komt met 'here we go': Ajax haalt Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko

'Ajax zorgt voor grote stunt en haalt Zinchenko naar Amsterdam'

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
