'Nieuwe transferdreiging voor Ajax: Baas plots weer interessant'

Een mogelijke transfer van Youri Baas naar Bologna lijkt van de baan. De Italiaanse club heeft namelijk een mondeling akkoord bereikt met Arthur Theate, die op huurbasis moet overkomen van Eintracht Frankfurt. Bologna bedingt volgens transferexpert Fabrizio Romano ook een koopoptie van vijftien miljoen euro. De ontwikkeling kan echter ook op een andere manier gevolgen krijgen voor Ajax.

Bologna had Baas in beeld als mogelijke versterking voor de defensie na het vertrek van Jhon Lucumi naar Juventus, maar lijkt met Theate inmiddels een alternatief te hebben gevonden. De Belg moet binnen 24 uur naar Italië reizen voor zijn medische keuring. Ajax-trainer Míchel Sanchez maakte donderdagavond al duidelijk dat hij Baas absoluut niet kwijt wil. "Hij staat waar Ajax voor staat, het is heel belangrijk dat hij hier blijft. Voor mij is het gewoon geen optie", zei de Spanjaard.

Toch is de transferdreiging rond Baas mogelijk nog niet helemaal verdwenen. De verdediger werd eerder namelijk ook in verband gebracht met Eintracht Frankfurt. Juist die club ziet met Theate nu een linksbenige centrale verdediger vertrekken. Daardoor zou de Duitse club opnieuw bij Baas kunnen uitkomen, terwijl Ajax een vertrek juist probeert te voorkomen.