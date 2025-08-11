'Nieuwe Weghorst' bij Telstar: "Weghorst in zijn jongere jaren"

Anthony Correia verwacht dat Telstar de komende jaren veel plezier gaat beleven aan Milan Zonneveld. De jonge spits maakte zondag zijn Eredivisie-debuut tegen Ajax en kreeg meerdere grote kansen, maar kwam nog niet tot scoren. Volgens de Telstar-trainer doet zijn pupil denken aan Ajax-spits Wout Weghorst.

"Deze jongen zat vorig jaar bij Quick Boys. Daarvoor zat hij bij ADO '20. Die maakt reuzenstappen in zijn carrière", vertelt Correia bij ESPN. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: hij is de Wout Weghorst in zijn jongere jaren. Ik heb zelf nog tegen Wout mogen spelen, wel jammer dat hij twee keer scoort vandaag."

Correia ziet meerdere overeenkomsten tussen Zonneveld en Weghorst. "Milan en Wout hebben vergelijkbare punten. Wout is alleen twintig kilo in spieren aangekomen in de afgelopen jaren. Dat is nu Milan zijn ontwikkeling. Hij was nu al best wel balvast. Ze kregen hem nu ook al moeilijk van de bal af. Deze jongen heeft wel toekomst."

Hoewel Zonneveld zijn eerste Eredivisie-treffer nog niet maakte, verwacht zijn coach dat het slechts een kwestie van tijd is. "Als hij beter met zo'n kans in de toekomst om kan gaan en wat meer rust bewaart, denk ik dat we enorm van hem gaan genieten."