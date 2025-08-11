TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Nieuwe Weghorst' bij Telstar: "Weghorst in zijn jongere jaren"

Amber
bron: ESPN
Anthony Correia
Anthony Correia Foto: © BSR Agency

Anthony Correia verwacht dat Telstar de komende jaren veel plezier gaat beleven aan Milan Zonneveld. De jonge spits maakte zondag zijn Eredivisie-debuut tegen Ajax en kreeg meerdere grote kansen, maar kwam nog niet tot scoren. Volgens de Telstar-trainer doet zijn pupil denken aan Ajax-spits Wout Weghorst.

"Deze jongen zat vorig jaar bij Quick Boys. Daarvoor zat hij bij ADO '20. Die maakt reuzenstappen in zijn carrière", vertelt Correia bij ESPN. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: hij is de Wout Weghorst in zijn jongere jaren. Ik heb zelf nog tegen Wout mogen spelen, wel jammer dat hij twee keer scoort vandaag."

Correia ziet meerdere overeenkomsten tussen Zonneveld en Weghorst. "Milan en Wout hebben vergelijkbare punten. Wout is alleen twintig kilo in spieren aangekomen in de afgelopen jaren. Dat is nu Milan zijn ontwikkeling. Hij was nu al best wel balvast. Ze kregen hem nu ook al moeilijk van de bal af. Deze jongen heeft wel toekomst."

Hoewel Zonneveld zijn eerste Eredivisie-treffer nog niet maakte, verwacht zijn coach dat het slechts een kwestie van tijd is. "Als hij beter met zo'n kans in de toekomst om kan gaan en wat meer rust bewaart, denk ik dat we enorm van hem gaan genieten."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje

Telstar-speler maakt indruk tegen Ajax: "Hij was echt geweldig"

0
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena

"Berghuis kan niet meer schieten op goal, dat is echt afgelopen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd