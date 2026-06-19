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Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Scheidsrechter past de nieuwe regel toe
Scheidsrechter past de nieuwe regel toe Foto: © BSR Agency

De nieuwe spelregels die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten worden toegepast, zullen komend seizoen ook in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zichtbaar zijn. Dat bevestigt Raymond van Meenen, manager competitiezaken van de KNVB, in gesprek met De Telegraaf.

Van Meenen verwacht dat de aanpassingen een positieve invloed zullen hebben op de effectieve speeltijd. Daarbij gaat het onder meer om strengere regels rond doeltrappen, inworpen en blessurebehandelingen.

Op de vraag of de WK-regels ook in Nederland worden ingevoerd, is Van Meenen duidelijk. "Jazeker. We nemen ze gewoon allemaal over. De IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) geeft aan of er een keuze is voor een nationale bond of niet. Een van de voorbeelden die bij een nationale bond worden neergelegd, is het corrigeren van de hoekschop. Wij zullen dat in de Eredivisie als competitie ook gewoon overnemen."

Een recent voorbeeld van het effect van de nieuwe regels was zichtbaar tijdens de oefenwedstrijd tussen Japan en IJsland. Japan profiteerde daarin van een te trage wissel aan IJslandse zijde en maakte met een man meer op het veld de winnende treffer.

Volgens Van Meenen laat dat precies zien waarom de regels zijn ingevoerd. "Absoluut. Het is een perfect voorbeeld van waarom deze regel is ingevoerd. Spelers zien direct wat de consequenties zijn van treuzelen. Ik denk dat zo’n praktijkvoorbeeld veel meer impact heeft dan het simpelweg aankondigen van een nieuwe regel. Daarom hebben we dit voorbeeld ook opgenomen in onze richtlijnen voor clubs."

Ook de zogeheten RefCam, een camera bevestigd aan de scheidsrechter, zou in de toekomst zijn intrede kunnen doen in het Nederlandse voetbal. Tijdens het WK wordt daar volop mee geëxperimenteerd.

Van Meenen staat daar positief tegenover. "Wat mij betreft gaan we daar serieus naar kijken vanaf het seizoen 2027 of verder. We hebben hem een keer geprobeerd bij Feyenoord-Utrecht. Heel interessant. Dat geeft de tv-kijkers en supporters een uniek perspectief op hoe een scheidsrechter een wedstrijd beleeft. Maar vooral ook wat hij nou ziet."

Volgens de KNVB-bestuurder biedt de technologie meer inzicht in de beslissingen van arbiters. "Dat geeft supporters en tv-kijkers gewoon een heel mooi beeld. Waar wij vooral naar kijken is de praktische en technische kant, maar ook wel de effecten op een scheidsrechter."

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