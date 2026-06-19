Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
De nieuwe spelregels die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten worden toegepast, zullen komend seizoen ook in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zichtbaar zijn. Dat bevestigt Raymond van Meenen, manager competitiezaken van de KNVB, in gesprek met De Telegraaf.
Van Meenen verwacht dat de aanpassingen een positieve invloed zullen hebben op de effectieve speeltijd. Daarbij gaat het onder meer om strengere regels rond doeltrappen, inworpen en blessurebehandelingen.
Op de vraag of de WK-regels ook in Nederland worden ingevoerd, is Van Meenen duidelijk. "Jazeker. We nemen ze gewoon allemaal over. De IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) geeft aan of er een keuze is voor een nationale bond of niet. Een van de voorbeelden die bij een nationale bond worden neergelegd, is het corrigeren van de hoekschop. Wij zullen dat in de Eredivisie als competitie ook gewoon overnemen."
Een recent voorbeeld van het effect van de nieuwe regels was zichtbaar tijdens de oefenwedstrijd tussen Japan en IJsland. Japan profiteerde daarin van een te trage wissel aan IJslandse zijde en maakte met een man meer op het veld de winnende treffer.
Volgens Van Meenen laat dat precies zien waarom de regels zijn ingevoerd. "Absoluut. Het is een perfect voorbeeld van waarom deze regel is ingevoerd. Spelers zien direct wat de consequenties zijn van treuzelen. Ik denk dat zo’n praktijkvoorbeeld veel meer impact heeft dan het simpelweg aankondigen van een nieuwe regel. Daarom hebben we dit voorbeeld ook opgenomen in onze richtlijnen voor clubs."
Ook de zogeheten RefCam, een camera bevestigd aan de scheidsrechter, zou in de toekomst zijn intrede kunnen doen in het Nederlandse voetbal. Tijdens het WK wordt daar volop mee geëxperimenteerd.
Van Meenen staat daar positief tegenover. "Wat mij betreft gaan we daar serieus naar kijken vanaf het seizoen 2027 of verder. We hebben hem een keer geprobeerd bij Feyenoord-Utrecht. Heel interessant. Dat geeft de tv-kijkers en supporters een uniek perspectief op hoe een scheidsrechter een wedstrijd beleeft. Maar vooral ook wat hij nou ziet."
Volgens de KNVB-bestuurder biedt de technologie meer inzicht in de beslissingen van arbiters. "Dat geeft supporters en tv-kijkers gewoon een heel mooi beeld. Waar wij vooral naar kijken is de praktische en technische kant, maar ook wel de effecten op een scheidsrechter."
Zet in op Nederland tegen Zweden!
Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'
Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"
Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"
'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'
'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'
'Tadic laat contract ontbinden en vertrekt bij club uit VAE'
'Ajax troeft concurrentie af en strikt Marokkaanse wereldkampioen'
Eredivisionist geïnteresseerd in Weghorst: "Wie wil zo'n spits niet?"
Wesley Sneijder: "Dat is bullshit, dat is echt de grootste onzin"
'Sparta Rotterdam ligt op kop om gewilde Ajacied in te lijven'
Valentijn Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Gewoon dramatisch"
BREAKING | Ziggo stopt als hoofdsponsor bij Ajax: "Logisch moment"
Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"
Van der Vaart biedt excuses aan na racisme: "Enorm spijt van"
Beuker strikt keeper bij Ajax: "Het is een atletische doelman"
Sneijder haalt uit na kritiek: "Dat is die komiek aan de bar?"
'Jordi Cruijff wil verbouwen: Ajax neemt afscheid van drietal'
Driessen wil wissel bij Oranje: "Koeman moet een signaal afgeven"
Bas Nijhuis hoort salaris van Gerard Joling: "Ik ga ook zingen"
'Ajax denkt serieus aan verrassende terugkeer van oud-Ajacied'
'Ajax gaat smaakmaakster (22) verkopen aan Italiaanse topclub'
'Ajax lijkt naast Dani Ceballos te grijpen na verrassend nieuws'
'Kian Fitz-Jim ziet eigen transferwaarde steeds verder dalen'
Mika Godts wordt gemist bij België: "Ideaal om in te zetten"
Berghuis over nieuwe seizoen: "Ik zit nog wel in vakantiemodus"
Kieft weert felle kritiek af: "Dat wij heel minachtend deden"
Van der Vaart laat zich opnieuw uit over Ronaldo: "Een probleem"
Daley Blind onder de indruk: "Ik hou van zijn voetbalfilosofie"