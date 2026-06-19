Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"

De nieuwe spelregels die tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten worden toegepast, zullen komend seizoen ook in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zichtbaar zijn. Dat bevestigt Raymond van Meenen, manager competitiezaken van de KNVB, in gesprek met De Telegraaf .

Van Meenen verwacht dat de aanpassingen een positieve invloed zullen hebben op de effectieve speeltijd. Daarbij gaat het onder meer om strengere regels rond doeltrappen, inworpen en blessurebehandelingen.

Op de vraag of de WK-regels ook in Nederland worden ingevoerd, is Van Meenen duidelijk. "Jazeker. We nemen ze gewoon allemaal over. De IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) geeft aan of er een keuze is voor een nationale bond of niet. Een van de voorbeelden die bij een nationale bond worden neergelegd, is het corrigeren van de hoekschop. Wij zullen dat in de Eredivisie als competitie ook gewoon overnemen."

Een recent voorbeeld van het effect van de nieuwe regels was zichtbaar tijdens de oefenwedstrijd tussen Japan en IJsland. Japan profiteerde daarin van een te trage wissel aan IJslandse zijde en maakte met een man meer op het veld de winnende treffer.

Volgens Van Meenen laat dat precies zien waarom de regels zijn ingevoerd. "Absoluut. Het is een perfect voorbeeld van waarom deze regel is ingevoerd. Spelers zien direct wat de consequenties zijn van treuzelen. Ik denk dat zo’n praktijkvoorbeeld veel meer impact heeft dan het simpelweg aankondigen van een nieuwe regel. Daarom hebben we dit voorbeeld ook opgenomen in onze richtlijnen voor clubs."