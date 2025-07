"Nieuws van Morton klopt, die volgt Ajax en staat op de lijst"

Tim van Duijn heeft behoorlijk wat inside-informatie over wie Ajax mogelijk in de gaten houdt. Vooral op het middenveld moet er nog wat bij.

"Als je puur naar de posities kijkt, moeten er een zes en een tien bij", opent Van Duijn van Voetbal International bij TransferPioniers. "Alleen zolang er nog spelers zijn die weg moeten, kan je niet handelen. Je kunt je voorwerk wel doen, praten en informeren. Dat doen ze ook wel. Alleen echt doorpakken kun je niet doen, dat zou echt zwaar onverantwoord zijn. Dat drukt ook de prijs voor de spelers die je nog moet verkopen."



"Henderson is nu weg, dus ik denk dat ze op die positie wel gas aan het geven zijn", zegt Van Duijn, die wel meekrijgt voor wie Ajax in de markt is. "Je hoort wel eens wat namen, maar je krijgt nog niet heel veel bevestigd. Het nieuws van Tyler Morton klopt wel, die volgen ze en staat op de lijst. Elias Montiel is volgens mij een hele dure jongen, dus dat zie ik niet zo één, twee, drie gebeuren. Maar in die categorie moet je het wel gaan zoeken. En ik denk dat het ook niet heel lang zal gaan duren voor uitlekt wie de zes wordt."

"Maar ja, dat is ook weer een kwestie van of je hem moet gaan kopen… Morton heeft nog een eenjarig contract, die moet je dan gaan kopen", weet Van Duijn. "Heb je daar het geld voor? Als je dat niet hebt, moet je eerder denken aan een huurspeler denken. Dan wordt je een jaar uit de brand geholpen, hou je de centjes op zak en kijk je over een jaar wel weer verder. Maar waar ze echt op inzetten, durf ik nu niet direct te zeggen."