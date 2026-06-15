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Nigel de Jong blijft bij Oranje ondanks overlijden vader

Max
bron: De Telegraaf
Nigel de Jong
Nigel de Jong Foto: © Pro Shots

Nigel de Jong heeft in overleg met zijn familie besloten in de Verenigde Staten te blijven. Maandagochtend werd bekend dat vader Jerry de Jong is overleden. 

De vader van de directeur topvoetbal van de voetbalbond overleed op 61-jarige leeftijd. De voormalig Ajacied is momenteel met Oranje op het WK inde Verenigde Staten en heeft na nauw overleg met zijn familie besloten daar te blijven. Dat laat de KNVB weten aan de Telegraaf

Voormalig profvoetballer en oud-international Jerry de Jong overleed na een langdurig ziekteproces. 

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