Geschreven door Jessica Westdijk 16 jul 2021 om 14:07

Sommigen zijn hem wellicht al vergeten, maar Nigel de Jong is nog altijd actief als voetballer. Van 2002 tot 2006 speelde hij voor Ajax en daarna kwam hij uit voor onder andere HSV, Manchester City en AC Milan. Sinds 2018 speelt de 36-jarige middenvelder in Qatar.

In de officiële podcast van Ajax geeft hij aan dat een terugkeer naar Ajax een paar keer een optie is geweest: “Er zijn een paar momenten geweest dat ik heel dicht bij was. Om verschillende redenen is dat nooit gebeurd.”

Maar wat niet is, kan nog komen, als het aan De Jong ligt: “Ik weet niet of Erik ten Hag luistert? Maar ik ben nog beschikbaar. Ik ben een Ajacied. Voor altijd.”