Nigel de Jong steunt Ajacied: "Kan nog belangrijk gaan worden"

Youri Regeer is woensdag weer beschikbaar voor Jong Oranje in de halve finale van het EK Onder 21 tegen Engeland. De oud-speler van FC Twente miste het duel met Portugal door een schorsing, na een spraakmakende tackle die bij veel fans herinneringen opriep aan de WK-finale van 2010.

"Nee, ik heb hem niet gesproken voor die tackle", grapt Nigel de Jong bij Ziggo Sport. "Maar hij heeft goed afgekeken." De directeur topvoetbal van de KNVB verwijst daarbij naar de ‘karatetrap’ waarmee Regeer viral ging. "Ik hoorde al een paar jongens zeggen dat het mooie plaatjes waren. Iconische plaatjes."

Toch benadrukt De Jong het belang van steun aan Regeer. "Voor hem is het natuurlijk een vervelend moment, maar het is belangrijk dat je zo’n jongen bij de groep houdt. Zeker nu we in de halve finale staan. Youri hoort bij het proces richting het einddoel. En hij kan nog belangrijk worden."