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Nigel de Jong weg bij de KNVB? "Hij pakte in januari niet door"

Niek
Nigel de Jong
Nigel de Jong Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal is op het WK na een strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko en Hugo Borst toont zich kritisch over het tactische strijdplan van bondscoach Ronald Koeman. De voetballiefhebber zag dat Oranje overlopen werd op het middenveld door de tactiek met vijf verdedigers en drie aanvallers. 

"Zelfs op de overschatte Frenkie de Jong kon ik niet boos worden tijdens Marokko-Nederland. Ik voelde medelijden. Arme drommel", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Moest alleen met Ryan Gravenberch drie, vier wervelende Marokkaanse middenvelders proberen de baas zijn: hoe dan? Al heeft Frenkie, en de rest van deze ploeg, wel de zegen gegeven aan de bondscoach", benadrukt Borst.

"Hij heeft deze tactiek voorgelegd aan ze. Het moest met vijf verdedigers. Briljant", vervolgt hij cynisch. "En dan te bedenken dat Ronald Koeman heeft gevoetbald onder Cruijff. Koeman zei na afloop dat hij het als hij weer mocht doen, precies zo zou doen. Tja. Laat maar, hij vertrekt toch. Belangrijker is dat Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, snel vriendelijk bedankt wordt voor bewezen onkunde. Voordat hij straks weer een verkeerde trainer aanstelt. De Jong had Peter Bosz al kunnen hebben als opvolger van Koeman, maar hij pakte in januari niet door", blikt Borst terug.

"Nu is Arne Slot (die in het verleden succesvol was bij Feyenoord en AZ, red.) vrij, Erik ten Hag is ook wel los te weken bij FC Twente, maar ik vrees zo dat hij met Michael Reiziger op de proppen gaat komen", voorspelt de verslaggever. "Het goede van de uitschakeling is dat we nu niet met 9-1 door Frankrijk (de mogelijke tegenstander in de kwartfinale, red.) worden uitgeschakeld. Al had het best gekund dat we zaterdag waren gestruikeld over Canada", besluit Borst over de eerstvolgende tegenstander van Marokko in de achtste finales. 

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