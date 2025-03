Nijhuis blij met regelwijziging: "Dat is altijd een heel gezeik"

Bas Nijhuis is enthousiast over de nieuwe spelregel die vanaf komend seizoen ingaat en ervoor zorgt dat scheidsrechters een hoekschop mogen toekennen als een keeper de bal langer dan acht seconden vasthoudt. De ervaren Nederlandse arbiter is verheugd over de invoering en verwacht dat deze verandering het spel ten goede zal komen.

De IFAB (internationale spelregelcommissie) heeft de nieuwe regel afgelopen zaterdag vastgelegd. Het doel is om tijdrekken door keepers tegen te gaan. "Ja, ik ben benieuwd hoe het uitpakt, maar ik denk dat het zeker gaat helpen", zegt Nijhuis in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn.

Tijdrekken is een bekend fenomeen in het voetbal, maar keepers drijven het in 2025 soms wel erg ver. Hoewel de huidige regels voorschrijven dat doelmannen een bal binnen zes seconden weer in het spel moeten brengen, wordt daar in de praktijk vaak de hand mee gelicht. "Je ziet het vaak", merkt Nijhuis op. "Een doelman laat zich bewust vallen en blijft dan twee, drie seconden liggen. Dan staat 'ie op en neemt de bal nog even mee. Als je dat allemaal bij elkaar optelt..."

Momenteel kan dergelijk tijdrekken al worden bestraft met een indirecte vrije trap, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. "Klopt. Mijn ervaring als scheidsrechter is dat je het eerst probeert te managen als een keeper een beetje gaat treuzelen. Je kijkt of je het zonder die vrije trap af kunt. In het uiterste geval geef je er een, maar dat brengt veel gedoe met zich mee. Voordat je iedereen op de juiste afstand hebt staan… Dat is altijd een heel gezeik om voor elkaar te krijgen."